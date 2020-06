Cestovanie časom aj vesmírom: Tieto sci-fi filmy ohromili vedcov, podľa nich sú úplne presné

BRATISLAVA - Mnohé sci-fi filmy nám dokázali vyraziť dych. Mohlo za to ich unikátne spracovanie, nehovoriac o samotnom scenári, ktorý nám ponúkol mnoho vedeckých poznatkov "v praxi." Všetky filmy sú síce vymyslené, no veľa z nich sa zakladá na skutočnostiach. My sme si pre vás pripravili výber tých najlepších, o ktorých aj samotní vedci hovoria, že odzrkadľujú presne to, čo nás možno raz v budúcnosti čaká.