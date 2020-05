NAŽIVO Štart prvej súkromnej lode Crew Dragon preložili na sobotu

WASHINGTON- Všetko bolo dnes pripravené na štart lode Crew Dragon, na ktorej sa americkí astronauti mali vydať do vesmíru. Až na počasie. Práve kvôli nemu museli testovací let preložiť na sobotu. Ide o významnú udalosť, ktorej štart sa v priamom prenose chystajú sledovať milióny ľudí na celom svete.

Štart odložili

Podľa najnovších informácií štart vesmírnej lode Crew Dragon spoločnosti SpaceX s ľudskou posádkou odložili na sobotu z dôvodu nepriaznivého počasia.

Let má byť historickou udalosťou; astronauti totiž prvýkrát poletia loďou súkromnej spoločnosti. "Všetky tímy sú pripravené a my pokračujeme v realizácii našej misie. Jediné, čo teraz ešte potrebujeme urobiť, je zistiť, ako ovládnuť počasie," vyhlásila podľa serveru Space.com po pondelňajšej kontrole Kathryn Luedersová, riaditeľka programu komerčných pilotovaných letov NASA.

Zdroj: TASR/AP/David J. Phillip

Ak všetko pôjde podľa plánu, raketa Falcon 9 s Crew Dragon spoločnosti SpaceX odletí z historického štartovacieho komplexu 39A Kennedyho vesmírneho strediska na floridskom myse Canaveral dnes večer o 22:33 SELČ. Ak bude štart na poslednú chvíľu zrušený, budú náhradné príležitosti na vypustenie v sobotu a v nedeľu 30. a 31. mája.

Hurley (vľavo) si potriasa rukou s Behnkenom Zdroj: SITA/AP/John Raoux

Crew Dragon s astronautmi NASA Robertom Behnkenom a Douglasom Hurleym by mal na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) pristáť 19-hodinovom lete, teda vo štvrtok popoludní SELČ. Na orbitálnom komplexe ich privíta trojčlenná posádka, ktorú tvorí veliteľ astronaut NASA Christopher Cassidy a ruskí kozmonauti Anatolij Ivanišin a Ivan Vagner. Aký dlhý čas strávia Behnken a Hurley na obežnej dráhe okolo Zeme, ešte nie je jasné. Malo by to byť v rozmedzí od jedného do štyroch mesiacov. Rozhodnutie závisí na tom, ako dobre si loď Crew Dragon bude počínať, a taktiež na stave ďalšej pilotovanej lode Crew Dragon spoločnosti SpaceX, ktorú pripravujú pre prvú už prevádzkovú misiu týchto vesmírnych transportérov.