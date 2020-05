Rok 2020 podľa Hollywoodu: Takto mal vyzerať dnešný svet podľa známych filmov z minulosti

LOS ANGELES - Objavovanie ďalekých planét, pomsta z hlbín morí či nevyrovnaný boj ľudí s inváziou mimozemšťanov. Rok 2020 podľa Hollywoodu naozaj nemal vyzerať ružovo. Nebudeme si klamať, ani teraz to nie je žiadna sláva, no radšej sedieť v karanténe, ako nemôcť prehovoriť ani slovko, všakže? Čoraz častejšie sa stretávame s tým, že neúprosný čas dobieha staršie sci-fi filmy o budúcnosti. To, čo bola pre filmárov kedysi vzdialená budúcnosť, je dnes prítomnosť. Poďte sa spolu s nami pozrieť na to, ako mal vyzerať rok 2020. Zažiť by ste ho podľa filmárov rozhodne nechceli!