FOTO Realitka ponúkala starobylý dom úplne zadarmo: Nikto ho nechcel, keď zistíte prečo, pochopíte

Realitná spoločnosť v americkej Louisiane ponúka dom zadarmo komukoľvek, kto je ochotný premiestniť ho z pozemku a následne zrenovovať. Sylvia McLainová, spolumajiteľka firmy McLain Investments, nedávno zverejnila fotky domu nachádzajúcom sa v meste Laffayete. Napísala, že ikonický dom bol postavený na prelome 20. a 30. rokov minulého storočia. Posledných šesť mesiacov v ňom nikto nebýval.

Zdroj: Facebook/Sylvia McLain

Spoločnosť kúpila pozemok, na ktorom dom stojí a chce ho využiť na ďalší development. No zároveň chce vraj zachovať históriu, ktorú nehnuteľnosť predstavuje, a preto ho teraz ponúklo komukoľvek, kto ho premiestni na iné miesto. Príspevok na Facebooku prilákal stovky záujemcov, ktorí by ho radi získali. V komentároch sa však objavili spovede predošlých majiteľov, ktorí prezradili, že v dome straší. Miestni obyvatelia ho prirovnávajú k hororovému domu Amityville na Long Islande, kde v roku 1947 muž zavraždil svojich rodičov a štyroch súrodencov v spánku. Gypsy Dawn napríklad tvrdí, že je jedným z posledných majiteľov domu. "Pozemok bol úžasný, ale samotný dom je trochu nepríjemný, pokiaľ neradi komunikujete so svetom duchov, pretože je dosť hlučný." Pridal sa aj Garry Allen. "Zažil som tam tri veci, ktoré sa nedajú vysvetliť a môj priateľ, ktorý tam žil, toho zažil ešte viac."

Zdroj: Facebook/Sylvia McLain

Ani jeden z mužov nešpecifikoval, čo presne v dome zažil. Urobila to až Dawn Vallot DeCloutová, ktorej rodina kúpila pozemok ešte v roku 1960. Jej babička Adele umrela v prednej miestnosti domu v roku 1967. DeCloutová spolu s rodinou žila v dome až do roku 1980. Verí, že v dome straší duch jej babičky, ale vraj nie je nebezpečná. Sama Dawn povedala, že v dome bolo často počuť zvuky, akoby niekto zdvihol pokrievku z hrnca, ktorý bol na sporáku. Nikto v tom čase ale v kuchyni nebol. Adele počas života rada nazerala do hrncov, keď sa v nich niečo varilo. McLainová na margo týchto slov uviedla, že podobné strašidelné historky považuje za roztomilé príbehy. Ak aj neodlákalo záujemcov údajné strašenie, určite to urobila vysoká cena za presun domu. Údajne stojí v prepočte viac ako 73-tisíc eur. Napokon sa realitnej kancelárii podarilo nájsť človeka, ktorý by chcel dom pre svoje deti.