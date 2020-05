Ste stále v napätí a strese? Tu je 10 tipov, ako sa vyrovnať s koronasituáciou

BRATISLAVA – Od prvého prípadu nového koronavírusu na Slovensku ubehli približne dva mesiace. Počas nich sa väčšine z nás v menšej či vo väčšej miere zmenil život. Deti sú zrazu celý deň doma, tváre ľudí na uliciach sa skrývajú za rúškami, mnohé kedysi bežné činnosti sa stali minulosťou. Niet divu, že táto situácia na nás pôsobí. Obavy o zdravie naše či našich blízkych, strach z budúcnosti, ale aj konflikty v rodine – to je len časť problémov, ktoré sa objavujú. Ako si poradiť a zvládnuť ich, radí životná koučka a motivátorka Janette Šimková zo služby My Doctor.

Dodržujte režim

Nie každý je zvyknutý na prácu z domu či úplné ničnerobenie. Takáto situácia môže mať negatívny vplyv na našu psychickú pohodu. Jedným z možných liekov je podľa Janette Šimkovej dodržiavanie denného režimu. „Keď má náš deň štruktúru, nepremárnime ho a nemáme zo seba zlý pocit. Oplatí sa nastaviť si režim, lebo pravidelnosťou dávame nášmu telu vedieť, že rešpektujeme jeho potreby a ono rovnomenne hospodári s energiou. Keď sme bez systému, telo je v zbytočnom strese a naša mentálna energia má problém s koncentráciou a sústredením.“

Nestresujte sa pre svoj zdravotný stav

Možno patríte k ľuďom, ktorí sú ohrození koronavírusom s ťažkým priebehom. Je prirodzené, že máte obavy, nenechajte sa však nimi úplne ovládnuť. Strach nás totiž podľa koučky Janette Šimkovej paralyzuje. „Keď míňame energiu na zbytočné mentálne a emočné špekulácie, dohady a predpoklady, vyčerpáva nás to a sme negatívne naladení." Máte pocit, že s vami niečo nie je v poriadku? Bojíte sa, že máte koronavírus? Namiesto špekulácií konzultujte svoj stav s odborníkmi.

Zdroj: gettyimages.co.uk

Vyhýbajte sa konfliktom

Vnímanie vážnosti situácie či opatrení sa aj v rámci rodiny či medzi priateľmi neraz výrazne líši. Rozdielne pohľady sú sčasti prirodzené, veď ani odborníci nemajú na niektoré veci rovnaký názor. Čo však robiť, keď sa cítite pod tlakom? Janette Šimková odporúča prístup švédskeho režiséra a spisovateľa Kaya Pollaka. „Keď budete mať pocit, že vás niekto kritizuje, nátlakovo presviedča alebo osočuje, skúste použiť ,sedem zla­tých slov‘. Zhlboka sa nadýchnite a počas výdychu povedzte: ,Na tom, čo mi hovoríš, niečo je.‘ Tieto slová majú moc práve v situáciách, keď sa nezhodujete s iným človekom. Namies­to túžby zmeniť jeho názor nastane po tejto vete uvoľnenie prepätia. Nie je to o tom, že mu dávate za pravdu, ale že pripúšťate, že to má inak ako vy.“

Filtrujte správy

Z každého kúta sa na nás valí množstvo informácií a príbehov – zväčša negatívnych. Oveľa častejšie čítame o mŕtvych či ľuďoch v kritickom stave ako o vyliečených, hoci tých je podstatne viac. Nenechajte sa týmito správami úplne ovládnuť. „Vypláca sa striedmosť a bdelosť, pokiaľ ide o správy z médií a zo sociálnych sietí. Ľahko sa bez kritického myslenia a zdravého rozumu stratíme v chaotickej spleti obsahu, ktorý býva aj zavádzajúci a manipulatívny. Oplatí sa obmedziť všetko, čo nám náladu sťahuje nadol a čo nás zahlcuje. Venujme pozornosť iba veciam a udalostiam, ktoré si starostlivo vyberieme,“ vysvetľuje Janette Šimková.

Nezabudnite na fyzickú aktivitu

Popri mentálnych aktivitách sa nám podľa koučky hodia aj také, pri ktorých sa zapotíme a uvedomíme si svoj dych. „Čokoľvek, čo sa v našom nervovom systéme za posledných dvadsaťštyri hodín usadilo, dokáže hlboké vedomé dýchanie utíšiť a vyčistiť. A v kombinácii s fyzickou aktivitou ide o najrýchlejší spôsob, ako uvoľniť prepätie a nazhromaždený stres. Za odmenu dostaneme endorfíny, ktoré nemusíme nahrádzať nezdravými únikmi do jedla alebo pitia.“ Výborný je napríklad pobyt v prírode, ale aj záhradkárčenie. „Ideálne je ísť denne aspoň na 30-minútovú vychádzku niekam, kde bude zeleň. Obdobné relaxačné účinky má starostlivosť o zeleň, ktorou sa obklopíme – či už ide o bytové rastliny, alebo záhony v záhrade či na balkóne. Stromy a rastliny sú skvelé antistresory.“

Rozprávajte sa

Zdravie, peniaze, rodina – v tomto turbulentnom období sa môže objaviť viacero problémov naraz a ich riešenie nemusí byť vždy jednoduché. Skúste ich v sebe nedusiť, porozprávajte sa o nich či už so svojimi blízkymi, alebo so školenými odborníkmi. „Hovoriť o svojom prežívaní a deliť sa oň v bezpečí s niekým, kto nám venuje neprerušovanú pozornosť s aktívnym počúvaním, prináša úľavu. Umožňuje nám to pozrieť sa na veci z odstupu a nadhľadu a prichádzať na možnosti, ktoré nevidíme."

Nájdite si chvíľu pre seba

Nikto nevie byť nepretržite „v pozore“ bez toho, aby nadobúdal energiu. Preto je podľa koučky dôležité vyhradiť si čas pre seba. „Nastavte si denný aspoň 30-minútový rituál, ktorý venujete tomu, čo vám urobí radosť a uvoľní vás. Skúste sa so svojou polovičkou v čase pre seba prestriedať a v závislosti od veku detí uzavrieť aj s nimi dohodu, kedy potrebujeme byť iba sami so sebou.“

Upokojte sa vizualizačnými cvičeniami

Potrebujete sa na chvíľu odpútať od reality, uvoľniť sa a načerpať pozitívne emócie? Vyberte si pokojné a tiché miesto, kde vás nikto nebude rušiť. Pohodlne sa usaďte alebo si ľahnite, zatvorte oči a uvoľnite svoje telo. „Chvíľu len tak zhlboka dýchajte a všímajte si svoj dych. Cítite, ako s každým nádychom a výdychom do vás vstupuje pokoj a uvoľňujete sa. Predstavte si, že ste sa ocitli na obľúbenej lúke, v lese, na brehu jazera alebo mora – na mieste, ktoré vás uzemňuje a cítite sa tam dobre. Prechádzajte po ňom pomaly očami a všímajte si každý detail. Zapájajte aj ostatné zmysly, vnímajte vône, zvuky, dotýkajte sa vecí... Zotrvajte vo svojej predstave minimálne 5 minút a potom pomaly otvorte oči. Keď budete imagináciu pravidelne trénovať, dokážete si pozitívne obrazy vybaviť rýchlo, a tým sa aj rýchlo uvoľníte.“

Zdroj: gettyimages.co.uk

Netlačte na seba

Pod vplyvom aktuálnej situácie sme znásobili tlak na samých seba. Máme od seba očakávania, že napriek všetkému podáme hrdinské výkony. To však podľa Janette Šimkovej nie je vždy možné. „Potrebujeme byť realistickí a vedieť odhadnúť, kedy už idú veci na úkor nás. Bez súcitu a empatie voči sebe samým sa môžeme položiť na lopatky. Zároveň z úcty k sebe potrebujeme byť v určitom zmysle prísni a pýtať sa sami seba: čo teraz čítam, čo teraz počúvam, do čoho sa teraz zapájam? Starám sa o blízkych, pomáham, ako môžem, a robím prácu, ktorú potrebujem urobiť? Alebo venujem pozornosť niečomu deštruktívnemu, čo ma vyčerpáva?“ Odpovede na tieto otázky vám pomôžu nájsť správnu cestu.

Pestujte vďačnosť

Je prirodzené, že si občas povzdychneme či zanadávame. Aj v súčasnej situácii je však veľa toho, za čo môžeme byť vďační. Stačí sa pozrieť do histórie, ale aj na niektoré miesta v súčasnom svete. „Vďačnosť nie je iba morálna povinnosť, je to aj vlastnosť, vďaka ktorej sme schopní rozpoznať, oceniť a primerane reagovať na určitú situáciu. Okrem robenia si zoznamu vecí, za ktoré ste vďační, to môžete skúsiť aj inak. Predstavte si, že niečo vo vašom živote nie je: premýšľajte o tom, aký by bol váš život, keby v ňom chýbali istí ľudia, situácie alebo pozitívne veci. Pocit, že vám niečo chýba, vás dovedie k vnímaniu pravej hodnoty vecí a ľudí,“ uzatvára koučka Janette Šimková.

