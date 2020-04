Zdroj: wikimedia

Koronavírus Covid-2019 nie je zďaleka jediným, ktorý potrápil ľudstvo. V minulosti sa naši predkovia museli popasovať aj s inými epidémiami, no kedysi mali navyše podstatne horšie podmienky kvôli slabšej hygiene, zlej informovanosti a takmer žiadnemu vedeckému zázemiu. Tak ako predošlé generácie, aj my sa musíme len obrniť trpezlivosťou a disciplínou, kým sa svet opäť po čase vráti do normálu.