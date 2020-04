BRATISLAVA - Zemiaky sú v kuchyni mimoriadne tvárnou potravinou. Každý z nás má minimálne jeden spôsob, ako ich rád pripravuje. Poslúžia do polievok, prívarkov, aj ako príloha, do šalátu alebo zapečené so šťavnatým mäskom a zeleninou. Nasledujúca trojica receptov v sebe kombinuje chute, ktoré máme radi a čo naviac – zasýtia aj najväčších hladošov.