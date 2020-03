Sugar Beach, A Viceroy Resort

Zdroj: Facebook / Sugar Beach, A Viceroy Resort

Milujete ten pocit, keď sa ubytujete v hoteli, ktorý už po príchode na recepciu vyžaruje inú atmosféru? Týchto desať ubytovacích zariadení so sebou prináša pridanú hodnotu. Sídlia totiž v budovách so zaujímavou históriou, čo budete cítiť už od prvého momentu. Často sú to veľmi zaujímavé miesta, ktoré majú významnú pozíciu aj v dejinách daných lokalít.