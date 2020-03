Gauč a počítač pred sebou: Máte home office? Tieto super cviky vás zbavia bolesti chrbáta

Práca z domu nás možno ochráni pred koronavírusom, ale mnohým môže spôsobiť nepríjemné zdravotné ťažkosti. Krčiť sa celý deň pred počítačom v improvizovaných a nevhodných podmienkach negatívne vplýva na chrbticu. "Dlhodobý sedavý životný štýl môže zvýšiť riziko nástupu obezity, cukrovky, zníženej kognitívnej funkcie a iných negatívnych faktorov, ktoré ovplyvnia fungovanie celého organizmu. Sedenie na pohovkách v divných polohách s notebookom pred sebou častokrát vyúsťuje do veľkých bolestí," vysvetľuje odborník na životosprávu Dean Coulson

Zdroj: thinkstock.com

Zotrvávanie v takejto pozícii osem či dokonca viac hodín denne spôsobuje, že mozog "vypne" svaly, ktoré nepoužívate. Ohrozené sú najmä svaly na zadku a stehnách, ale aj na hrudníku, ktoré počas dlhodobého sedenia prechádzajú do šetriaceho režimu. "Toto všetko môže zapríčiniť oslabenie svalstva a neprimerane zaťažiť niektoré kosti," pokračuje Coulson. Pri tejto príležitosti odporúča niekoľko jednoduchých strečingových cvičení, ktorými si uvoľnite a prekrvíte celé telo.

Naťahovanie krku do ľavej a pravej strany

Začnite tým, že sa posadíte na okraj stoličky a uvoľníte plecia. Položte pravú ruku na okraj stoličky, ľavou rukou uchopte pravú stranu hlavy a jemne ju nakláňajte doľava. To isté zopakujte s pravou rukou na ľavej strane hlavy. Hlavu držte naklonenú do každej strany tridsať sekúnd a cvičenie zopakujte trikrát.

Dvíhanie rúk

Zostaňte sedieť, spojte dlane a dvíhajte ruky nad hlavu. Vydržte aspoň 20-30 sekúnd.

Zdroj: Getty Images

Naťahovanie hrudníka o zárubne

Postavte sa do dverí, položte ruky na zárubne dverí a jednou nohou vykročte vpred. Potom ohnite na tejto nohe koleno, nakláňajte sa opatrne dopredu, až kým nepocítite, že sa vám natiahli svaly na hrudníku. Zhlboka sa nadýchnite a naťahujte sa asi tridsať sekúnd až minútu. Jemne pri tom dýchajte a netlačte na maximum. Opakujte trikrát s každou nohou.

Naťahovanie chrbtice

Zostaňte sedieť s kolenami natočenými dopredu. Chyťte si ľavou rukou pravé koleno a otočte pravú vrchnú časť tela do ľavej strany tak, aby ste sa mohli pozrieť až za ľavé rameno. Chvíľu vydržte a potom všetko opakujte do druhej strany.

Mačací chrbát

Kľaknite si na štyri a prepínajte chrbát ako mačka.

Zdroj: Youtube/Texas Health Resources

Napínanie zápästia

Postavte sa, oprite sa dlaňami o stôl a vyvíjajte jemný tlak na zápästia. Vydržte niekoľko sekúnd a potom krúžte zápästiami do oboch strán.

Nakláňanie sa dopredu

Postavte sa za stoličku alebo stôl. Ohnite sa v páse a natiahnite ruky tak, aby ste sa nimi dotkli stoličky alebo stola. Chrbát držte rovno a jemne ho napnite. Vydržte aspoň dvadsať sekúnd a trikrát opakujte.

Natiahnutie bedrového kĺbu

Kľaknite si na podlahu a zdvihnite pravé koleno tak, aby sa spodná časť chodidla dotýkala dlážky a ľavú nohu tak, aby horná časť jej chodidla ležala na podlahe. Prenášajte svoju hmotnosť dopredu a tlačte plecia dozadu, až kým nepocítite tlak v chrbte. Vydržte tridsať sekúnd a všetko zopakujte aj s ľavou nohou. Cvičenie opakujte trikrát.

To, že pracujeme z domu, ešte neznamená, že vyznávame iba sedavý životný štýl. Kvôli zdraviu je dôležité zostať aktívni. Skúste si nastaviť budík tak, aby vás každú hodinu upozornil, že už dlho sedíte a treba sa rozhýbať. Dbajte na to, aby ste v pravidelných intervaloch opustili svoj pracovný priestor a natiahli sa. Pokiaľ je to možné, vyjdite aj von a doprajte si aspoň krátku prechádzku.