BRATISLAVA - Tak a máme to tu. Svetová zdravotnícka organizácia potvrdila, že vo svete zúri pandémia a ľudia radšej ostávajú doma. Niektorí musia, iní zas dobrovoľne v rámci prevencie. A ako v najbližších dvoch týždňoch zabaviť svoje ratolesti doma? To sa isto pýtajú mnohí rodičia a my máme odpovede.