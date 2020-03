Povolania, ktoré koronavírus ohrozuje najviac: Títo zamestnanci podstupujú najväčšie riziko

BRATISLAVA - Nový koronavírus pochádzajúci z čínskeho mesta Wuhan oficiálne označila svetová zdravotnícka organizácia WHO v stredu za pandémiu po tom, čo sa rozšíril do viac ako 100 krajín a infikoval viac ako 121 000 ľudí na celom svete. Vírus sa dostal aj na Slovensko a pokračujúce šírenie vírusu vyvoláva obavy z hospodárskeho poklesu. Pozreli sme sa na to, ktoré povolania by mohli byť najviac ovplyvnené koronavírusom, na základe toho, akému veľkému riziku nákazy sú vystavené.