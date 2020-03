BRATISLAVA - Bez spánku sa fungovať nedá, to vravia mnohí z nás. A je to pravda. Jeho nedostatok zoslabuje váš organizmus a my nedokážeme plnohodnotne fungovať. Nezívate, ale nutne potrebuje spánok? Túžite sa zabaliť do periny, ste celí rozlámaní a trápi vás pocit hladu? Ak takéto signály vysiela váš organizmus, tak to s vaším spánkom nie je v poriadku.