BRATISLAVA - Káva s mliekom je večná polemika! Je to zdravé a v pohode? Zabíjame tým len kávu alebo zároveň aj naše telo ? Do akej miery je problémom samotné mlieko a do akej kvalita aj ďalších ingrediencií vášho latte? Opäť raz záleží… Nielen od výberu kávy, ale aj od vášho kávového presvedčenia a pohľadu na svet.