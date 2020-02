Chcete zarábať viac peňazí? Opýtajte sa zamestnávateľa tieto otázky

BRATISLAVA - Práve ste dostali skvelú pracovnú príležitosť a ste nadšený. Až na to, že ste dúfali vo vyššiu mzdu. Otázka znie: máte vyjednávacie schopnosti (a žalúdok), aby ste požiadali o viac peňazí? V dnešnom pracovnom prostredí by bolo hlúpe sa o to aspoň nepokúsiť. Schopnosť vyjednávať o mzde musí byť jedna z vašich zručností pri hľadaní zamestnania, inak môžete iba stratiť. Položením týchto otázok ste o krok bližšie ku všetkému, čo si zaslúžite.