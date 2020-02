BRATISLAVA Dnes už nie je obed či večera vonku ničím výnimočným. Mnohí z nás využívajú najmä obedové menu, ktoré je cenovo dostupné, pestré a chutné. Bez ohľadu na to, či sa pôjdeme najesť do malej rodinnej reštaurácie alebo do nóbl podniku, nemali by sme zabúdať na slušnosť. Toto sú tie najčastejšie prešľapy voči etikete, ktorým by sme sa mali vyvarovať: