Z neochoty štúdií ťaží streamovací gigant: Nebyť Netflixu, tieto filmy by nikdy nevznikli

LOS ANGELES - Možno sa to nezdá, no Netflix oslávi už svoje 23. narodeniny. Na Slovensku síce nepôsobí až tak dlho, no v USA ide už o "starú známu značku". Spoločnosť sa netají tým, že je ochotná vlievať peniaze do nového obsahu, aby mala v ponuke čoraz čerstvejšie novinky. Ročne na to minie približne 2 miliardy dolárov a rozhodne nešetrí ani na vývoji svojich aplikácií a služieb, do tých je ochotná investovať až 350 miliónov ročne. Veľké sumy vráža aj do tvorby vlastného originálneho obsahu. A mnohokrát ťaží práve z neochoty veľkých filmových štúdií.