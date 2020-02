FOTO Školník našiel kabelku, ktorú stratila študentka v roku 1957: Aha, čo v nej našiel!

Prípad záhadnej zaprášenej červenej kabelky sa konečne vyriešil. Pracovníci strednej školy po tom, ako uverejnili jej fotky v snahe nájsť majiteľa zistili, že módny doplnok patrí bývalej študentke Patti Rumfoleovej, ktorá ju stratila pred 63 rokmi. V roku 2013 táto dáma umrela, zamestnancom školy sa však podarilo spojiť aspoň s jej deťmi.

Zdroj: Facebook/North Canton City Schools

"Pattiných päť deti bolo spolu na rodinnom stretnutí na jeseň, keď otvorili kabelku a nahliadli do tínedžerskeho života svojej mamy," uvádza sa vo facebookovom príspevku školy. Obsah taštičky ponúka skvelý náhľad do života tínedžerky v 50. rokoch minulého storočia. Bol v nej hrebeň, mejkap vrátane rúžov a tieňov pastelovej ružovej farby. Bola tam tiež členská karta do knižnice, čiernobiele fotografie jej rodiny, kamarátov a psa. V kabelke bol dokonca aj program futbalových zápasov školy z roku 1956.

Čo sa týka peňazí, tých v kabelke veľa nebolo, konkrétne len 26 centov. Pre Rumfoleovej deti sa však stali špeciálnou pamiatkou. Každé z nich si nechalo jednu mincu na pamiatku svojej mamy.