Zdroj: Zoznam s.r.o.

BRATISLAVA - Koľko už bolo zverejnených pravidiel o to, čo stačí robiť, aby ste sa stali finančne nezávislí a mohli d si dovoliť robiť to, čo chcete. Všetky tieto články o predčasnom odchode do dôchodku sú rovnaké. Všetky radia, „určite si cieľ“, „sledujte si výdavky“, „musíte mať systém“ atď. V skutočnosti ale žiadna z týchto vecí nezabezpečí, že budete mať dostatok peňazí na to, aby ste nemuseli chodiť do práce.