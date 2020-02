Vedci šokujú, už jedna minúta cvičenie týždenne s ľuďmi vraj spraví toto!

Pozitívny vplyv fyzickej aktivity na ľudský organizmus potvrdili už mnohé vvýskumy. Škótski vedci si chceli overiť, ako cvičenie vplýva na staršiu generáciu a koľko cvičenia potrebujú seniori, aby sa udržali vo forme. Realizovali preto výskum, do ktorého zapojili respondentov vo veku 65 - 75 rokov so sedavým spôsobom života a naordinovali im pravidelný tréning raz alebo dvakrát týždenne. Pozorne sledovali ich životné funkcie. Výsledky boli viac ako prekvapujúce, pretože už 60 sekúnd cvičenia, akokoľvek neuveriteľne to znie, pozitívne ovplyvnilo ich zdravotný stav.

Zdroj: Getty Images

"Seniorov sme požiadali, aby intenzívne jazdili šesť sekúnd na stacionárnych bicykloch, potom si minútu oddýchli a znovu opakovali cvičenie, kým nedosiahli celkovú minútu," uviedol šéf výskumného tímu John Babraj. Táto aktivita opakovaná v daných intervaloch zlepšila pozorovaným hladinu glukózy v krvi. Pozitívne sa vraj prejavila dokonca aj u tých, ktorí ju realizovali iba raz týždenne. "Respondenti, ktorí chodili takto trénovať dvakrát týždenne, zaznamenali väčšie zlepšenie. Ale aj u tých, ktorí trénovali raz týždenne, sme pozorovali pozitívnu zmenu," pokračuje Babraj.

Zdroj: Getty Images

Všetci účastníci po experimente zároveň potvrdili, že lepšie zvládajú chôdzu po schodoch a majú menšie komplikácie, keď vstávajú po dlhšom sedení. Stratou fyzickej zdatnosti sa totiž začnú spoločensky izolovať a kvalita ich života sa zhoršuje. Doteraz sa odporúčalo seniorom, aby zaradili do týždňového harmonogramu 150-minútovú aktivitu strednej intenzity, čo môže byť podľa odborníkov pre niektorých dôchodcov ale dosť náročné. Babraj je preto z výsledkov výskumu nadšený a chce, aby sa týmito novými zisteniami zaoberala aj vláda.