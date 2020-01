BRATISLAVA - Alena Kate Pettitt sa rozhodla dať v práci výpoveď, aby mohla robiť to, po čom roky túžila. Zamestnaniu v oblasti marketingu dala zbohom a stala sa z nej tradičná žena v domácnosti. Svoje dni teraz trávi varením, upratovaním a dbá o to, aby domácnosť, v ktorej žije so svojím manželom a synom, žiarila čistotou.