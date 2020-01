Ďalšia hrozba z oblasti Číny: Ľadovce ukrývajú prastaré vírusy, ak sa roztopia, hrozí katastrofa

Zdroj: Getty Images

TIBET - Staroveké vírusy, ktoré boli dlhodobo zmrazené v čínskom ľadovci, by mohli opäť ohrozovať ľudí. Ak sa ľad roztopí, 28 skupín vírusov môže spôsobiť skutočnú katastrofu. Vedci zatiaľ nevedia, aký majú charakter ani to, ako by sa prípadne mohlo proti nim bojovať.