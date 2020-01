BRATISLAVA - Sú prirodzenou súčasťou starnutia a nevyhne sa im žiadna z nás. Najkrajšie sú tie zo smiechu, ktoré nám pri každom pohľade do zrkadla pripomínajú okamihy, kedy sme sa skutočne cítili šťastné. No existuje aj iný druh vrások. Vyjdú na povrch vždy, keď sa mračíme, alebo sú dôsledkom rôznych zlozvykov, ktoré možno nevedomky robíte aj vy. Dnes si spolu ukážeme, ktoré to sú a ako sa ich zbaviť.