Zdroj: Zoznam s.r.o.

BRATISLAVA - „Gift economy“ je ekonomika darov. Nie je to tak, že by všetko bolo zadarmo, ale nič nemá fixné náklady. Veci sa nemusia kupovať ani predávať, jednoducho sa darujú, s predpokladom, že ľudia si budú brať len to, čo potrebujú. Zároveň poskytnú to, čo môžu. Aj keď neexistuje žiadna výslovná dohoda o okamžitých alebo budúcich odmenách.