V roku 2083 nastane neskutočné vesmírne divadlo: Bude vidno, zatieni všetky hviezdy na nebi

BATON ROUGE - Dvojica hviezd, ktoré sa v priebehu minulého storočia rozjasnili už niekoľkokrát, je pripravená na explóziu. Ich výbuch by mal byť viditeľný voľným okom a stane sa tak v roku 2083. Bradley Schaefer z Louisianskej štátnej univerzity skúma fotografie hviezd od roku 1890. Zistil, že sú čím ďalej, tým jasnejšie.

Dve hviezdy - V Saggitae v súhvezdí Sagitta - sa v minulom storočí ukázali presne desaťkrát. V tomto storočí by mali explodovať, pričom táto udalosť bude viditeľná voľným okom. V Saggitae sa skladá z bieleho trpaslíka, ktorý je vyhorenou mŕtvou hviezdou, a ďalšou hviezdou asi štyrikrát väčšou. Keď tieto hviezdy cirkulujú okolo seba, ich plazmy sú ťahané bielym trpaslíkom, a tak sa k sebe približujú.

Schaefer spoločne s kolegami skúmali fotografie hviezd z roku 1890. Ich pozorovanie dokázalo, že hviezdy sú stále jasnejšie. Na základe toho vypočítali, že k ich výbuchu by malo dôjsť o 63 rokov. "Osud V Saggitae je spečatený. Zapíšte si to do kalendára," vyhlásil emeritný profesor astronómie a astrofyziky na konferencii Americkej astronomickej spoločnosti.

Zdroj: Facebook/LSU Department of Physics and Astronomy

Explózia pravdepodobne zatieni všetky ostatné hviezdy na nebi. Bude rovnako jasná ako najjasnejšia hviezda nočnej oblohy Sirius. Dokonca môže byť jasnejšia než Venuša. Jas bude viditeľný asi mesiac a potom oslabne. "Bude to viditeľné aj z veľmi osvetlených miest, na oblohe bude nová hviezda," dodal Schaefer.