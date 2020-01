Letisko M. R. Štefánika v Bratislave

Zdroj: Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)

Nové pravidelné letecké linky na Korfu a Rodos, exotika v Gambii, viac letov do Atén aj návrat linky do Barcelony-Girony. To sú niektoré z noviniek, ktoré čakajú na cestujúcich odlietajúcich z Letiska M. R. Štefánika v roku 2020.