Muž na FOTO pred Vianocami vylúpil banku, neuveríte, čo spravil s peniazmi

USA – Veselé Vianoce, kričal v americkom meste Colorado Springs starší bradatý muž na okoloidúcich a rozhadzoval im peniaze. Nebol to však žiaden "Santa", ale lupič, ktorý takto naložil s korisťou z neďalekej banky. Netradičná lúpež sa stala v pondelok pred Vianocami.

Americká polícia v pondelok zadržala muža s bielou bradou, ktorý v meste Colorado Springs vylúpil banku. Peniaze si ale nenechal pre seba – bankovky rozhadzoval medzi ľudí na ulici a kričal pri tom 'Veselé Vianoce'. Informovala o tom agentúra Reuters. O koľko peňazí lupič banku pripravil, polícia nespresnila. Časť z nich síce ľudia na ulici pozbierali a vrátili, stále však chýbajú tisíce dolárov.

David Wayne Oliver (65) sa podľa mužov zákona vo finančnom ústave Academy Bank v meste Colorado Springs vyhrážal, že pokiaľ nedostane peniaze, použije zbraň. S čiastkou, ktorú polícia nevyčíslila, následne vyrazil do ulíc mesta a ukradnuté bankovky rozhadzoval okolo seba.

David Wayne Oliver Zdroj: Profimedia

„Začal hádzať peniaze z vreca a kričal 'Veselé Vianoce',“ opísal udalosť miestnej televízii jeden zo svedkov. Podľa jeho slov ľudia časť bankoviek pozbierali a vrátil do banky. List The Denver Post ale uviedol, že do banky sa nevrátili „tisíce dolárov“.

Lupiča zadržali v neďalekej kaviarni, kde podľa miestnej televíznej stanice KKTV zjavne čakal na políciu. Zbraň sa u neho nenašla. Kauciu sudca stanovil na 10-tisíc dolárov, čo je v prepočte cca 9-tisíc eur.