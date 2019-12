Profesor neurovedy má spôsob, ako si zlepšiť zdravie a predĺžiť život, nemusíte ani cvičiť

Ilustračné foto

Zdroj: Špuntík.sk

LONDÝN - Vyhýbanie sa jedlu počas 16 až 18 hodín denne by mohlo byť kľúčom k liečeniu rôznych zdravotných problémov, uvádza spravodajský portál CNN s odvolaním sa na štúdiu zverejnenú v The New England Journal of Medicine. Prerušovaný pôst by podľa analýzy starších výskumov zvierat aj ľudí mohol znižovať krvný tlak, pomôcť pri chudnutí a tiež celkovo predĺžiť život.