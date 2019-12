Zdroj: Getty Images

Niektorí hoteloví hostia majú pocit, že si môžu domov zobrať čokoľvek, čo v izbe našli. Pre niekoho je to adrenalín, iný si presviedčaním o vlastne šikovnosti dvíha svoje pošramotené sebavedomie a ďalší má zas pocit, že si za to predsa zaplatil. V drahých hoteloch nikto nekradne preto, že nemá čo do úst. O to trápnejšie znie výpočet toho, čo z ubytovacích zariadení každý rok mizne.