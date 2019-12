Dvojica anulovala manželstvo len pár hodín po svadbe! Za všetko mohol svedok ženícha

ABERYSTWYTH - Svadba britskej dvojice nedopadla vôbec dobre. Príčinou bol brat ženícha, ktorého si vybral za svedka. Iba pár hodín po svadbe sa totiž strašne opil a vyfackal nevestu. Neskôr sa pustil aj do jej sestier a mamy. Pár anuloval zväzok iba niekoľko hodín po zosobášení.

Tomuto sa hovorí svadba ako zo zlého filmu. Steffan Wilson a Erin Mason-Georgeová z Walesu sa zosobášili v júli. Prekvapením však je, že iba po pár hodinách už neboli manželmi. Vinníkom tohto fiaska je Steffanov 29-ročný brat Tomos, ktorý na svadbe figuroval ako jeho svedok. Pravdepodobne nezvládol alkohol a neveste Erin na oslave vo waleskom hoteli Lampeter’s Falcondale vylepil facku. Následne napadol aj jej najbližšiu rodinu.

Zdroj: Facebook/Chris Andrews Photography

"Manželstvo sa skončilo v rovnaký deň, v aký sa malo oslavovať," vyhlásili rodinní príslušníci. Vysvetlli, že manželia spolu neboli zobratí dosť dlho na to, aby sa mohli rozísť. Jediným riešením bolo preto zväzok anulovať. Ženích sa musel rozhodnúť - buď jeho manželka, alebo jeho brat. Erin totiž svedka udala na polícii, no Steffan ho krvopotne bránil. Tomos napokon aj tak skončil v putách a pred súdom. Ukázalo sa, že príčinou jeho rozhorčenia boli hostia, ktorí ho posielali do postele, pretože bol opitý. Napokon vyviazol s trestom odpracovať 12 hodín verejno-prospešných prác a 240 hodín neplatenej práce.

Zdroj: profimedia.sk

O niečo neskôr vyšlo najavo, že ani samotný Wilson nie je nijakým anjelom. Polícia ho zadržala v klube, kde sa mal údajne pokúsiť o vraždu. Erin sa od neho krátko nato odsťahovala a začala žiť nový život. Dúfa, že už čoskoro sa dočká nového vzťahu.