LONDÝN - Britská kapela Elbow svoj pôsobivý tvorivý proces a vývoj nezastavila prakticky od svojho založenia, keď mali jej členovia 17 rokov. Do sveta odvtedy vypúšťajú s odstupom dvoch či troch rokov jeden nápaditý album za druhým a ani ten najnovší za svojimi predchodcami vôbec nezaostáva. Ôsma štúdiová nahrávka štvorice z Manchestru sa nazýva Giants of All Sizes.