BRATISLAVA - Niektoré potraviny majú naštrbenú povesť. A pritom nezaslúžene! Môžeme si za to my sami. Záleží od nás, aké množstvo si doprajeme a v akej forme. Platí to aj o tvrdom syre, ktorý má jednu obrovskú zdravotnú výhodu! Jeden z výskumov naznačuje, že konzumácia syra každý deň by mohla v skutočnosti znížiť šancu na rozvoj srdcových ochorení!