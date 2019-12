Vyznáte sa v liečivých kameňoch? Účinok je silnejší, ak ich vyberiete podľa znamenia

BRATISLAVA - Dostal sa vám do rúk krásny zaujímavý kameň a vy neviete, čo s touto chladnou prírodninou robiť? Liečivé kamene a polodrahokamy vyvolávajú u mnohých ľudí skepticizmus. No existuje skupina nadšencov, ktorá verí v ich magickú silu, podobne ako starí Egypťania či Rimania. Niektoré z nich stačí zovrieť do ruky a miesto chladu cítite hrejivé vibrácie. Ďalšie vás zasa upokojujú a zjemňujú rozbúrené emócie.