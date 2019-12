Popoludňajším spánkom proti chorobám? Áno, majte však na pamäti jedno pravidlo

Spánok

BRATISLAVA - Aj vás to po obede pravidelne ťahá do postele? Ak áno, určite aj vy poznáte dilemu, s ktorou bojuje množstvo dospelákov. Na jednej strane ledva udržíme oči, no na tej druhej si nechceme ísť ľahnúť. Našťastie naozaj neplatí, že popoludňajšie zdriemnutie je vhodné len pre malé deti či seniorov. Aj pre človeka v produktívnom veku prináša množstvo benefitov, ktoré stoja za pozornosť. Samozrejme, netreba presiahnuť zdravú mieru.