BRATISLAVA - Najznámejšia speváčka z Faerských ostrovov Eivør Pálsdóttir má fanúšikov po celom svete, no priznám sa, že ešte pár dní pred jej premiérovým koncertom v Bratislave som o nej ani len netušil. Prezentovaná ako interpretka ústrednej piesne fantasy seriálu Last Kingdom či soundtracku podobne ladenej videohry God of War vo mne vyvolala očakávania typu "Enya škandinávskeho folku".