Trošku alkoholu, a zimné nápoje dostanú úplne iný náboj: Máme pre vás skvelé tipy!

Chuť medovníka v pohári - horúci maslový rum

Najmä v zahraničí ide o mimoriadne obľúbený zimný nápoj a vy si ho zamilujete tiež. Špeciálnu a nezameniteľnú rumovú príchuť mu najnovšie dodáte s medovníkovou novinkou od Captain Morgan v limitovanej vianočnej edícii. Tá v sebe ešte viac zvýrazňuje tóny škorice, badiánu, zázvoru a vanilky. Na zdravíčko!

Budete potrebovať: rum Captain Morgan Gingerbread

lyžičku masla na jeden pohár

hnedý cukor

škoricu, klinčeky a nastrúhaný muškátový oriešok

horúcu vodu Ako na to: Maslo najskôr vymiešajte s hnedým cukrom a následne pridajte mletú škoricu, klinčeky a nastrúhaný muškátový oriešok. Všetko dobre premiešajte, prilejte rum Captain Morgan Gingerbread a na záver horúcu vodu. Miešajte, až pokým sa všetky suroviny nespoja. Horúci nápoj nalejte do pohárov, ozdobte škoricou a podávajte. Jednoduché, však? Skúste si pripraviť horúci maslový rum Zdroj: Getty Images

Sviatočná špecialita z Maďarska - varené víno inak Vytvorili ho predajcovia na vianočných trhoch v Budapešti a dodali tak klasickému vínu celkom iný charakter. Presvedčte sa o tom na vlastnej koži! Budete potrebovať: červené víno

bylinný likér Unicum Szilva

cukor

škoricu, klinčeky, prípadne iné koreniny podľa chuti

trochu vody Príprava: Pripravte si klasické varené víno – povarte víno s trochou vody, cukrom podľa chuti a so škoricou a s klinčekmi. Na záver pridajte do hrnčeka 0,04 cl bylinného likéru Unicum Szilva. Pomiešajte a v pohodičke popíjajte. Užite si sviatky naplno Zdroj: Getty Images Pre milovníkov whisky - Hot Toddy „Horúci Toddy“ je jasným dôkazom toho, že whisky sa nemusí vždy piť iba s ľadom, ale dá sa to aj v inej podobe. Chuť tejto špeciality dokonca ocenia aj tí, ktorí sa skôr prikláňajú k alkoholu svetlej farby. Budete potrebovať: med

šťavu z citróna

whisky Johnnie Walker Black Label

horúcu vodu

na ozdobu pomarančovú kôru, klinčeky, škoricu Ako na to: Do pohára nalejte med, horúcu vodu a citrónovú šťavu. Poriadne premiešajte, aby sa med rozpustil, a dolejte whisky – odporúčame kvalitu, ktorú nájdete vo fľaši Johnnie Walker Black Label. Ozdobte kúskom citrónovej alebo pomarančovej kôry a môžete ešte pridať niekoľko klinčekov, ktoré vložíte spoločne so škoricou do nápoja. Ak obľubujete whisky, tento nápoj vám cudzí nebude Zdroj: Johnnie Walker Hot Willy alebo sila ohnivej hrušky Tento nápoj v sebe ukrýva poriadnu dávku sily, ktorú rýchlo pocítite aj na vlastnej koži. Či už sa budete chcieť zahriať po náročnej túre, alebo vyčerpávajúcej celodennej lyžovačke, túto ohnivú bombu sa oplatí vyskúšať. Verte, že vás nesklame. Budete potrebovať: hruškový džús

Vilmos pálenku

horúcu vodu

med

hruškový kompót Ako na to: Do hrnčeka nalejte deci hruškového džúsu, zalejte horúcou vodou, pridajte lyžičku medu a kúsky kompótovej hrušky. Nakoniec pridajte „Vilmošku“. Aby nápoj vyzeral lepšie, môžete ho ozdobiť kúskom hrušky alebo čerešňou z kompótu. Horúca hruška vám zaručí príjemný pocit a oceníte aj jej lahodnú chuť Zdroj: Getty Images Tip pre ženy - horkosladké kávové potešenie s Baileys Chcete potešiť svoju polovičku a popritom zažiť dokonalú romantickú atmosféru? Pripravte jej neobyčajnú kávu – a nebojte sa, likér Baileys v tejto podobe oceníte aj vy. Budete potrebovať: kávu

Baileys

horkú čokoládu na ozdobu

Ako na to: Stačí iba uvariť kvalitnú kávu podľa vlastného výberu a vliať do nej 25 ml likéru Baileys. Premiešajte a navrch ako bonus môžete nastrúhať horkú čokoládu. Tento nápoj bude pre vašu polovičku ako stvorený Zdroj: Baileys

Zimná rýchlovka - horúci jablkový cider Uprednostňujete nenáročnú prípravu, ktorá vám zaberie minimum času? Máme pre vás hneď dva tipy. Využijete pri nich zimnú rumovú novinku s príchuťou medovníka – Captain Morgan Gingerbread. Vyskúšať ho môžete v kombinácii s džúsom či jablkovým muštom. Pokiaľ máte radšej niečo studené, horúcu vodu vynechajte. Budete potrebovať: Captain Morgan Gingerbread

jablkový džús alebo cider

podľa chuti cukor či škoricu

Ako na to: Do hrnčeka nalejte deci jablkového cideru, zalejte to deci horúcej vody a k tomu pridajte kúsok medovníkového dobrodružstva od Captain Morgan. Ak by vám niečo chýbalo, doplňte si ešte cukor a okrem iného môžete pridať aj kúsky citróna či škorice. Príprava vám zaberie asi tri minúty, stačí sa do toho len pustiť.