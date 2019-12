Už tento piatok má okolo Zeme preletieť asteroid veľké ako egyptské pyramídy!

WASHINGTON - K našej planéte sa približuje asteroid veľký ako egyptské pyramídy. Okolo Zeme by mal len preletieť, môže sa však stať, že sa rozbije na povrchu planéty. NASA prvýkrát zaznamenala asteroid koncom minulého týždňa. Pravdepodobnosť nárazu je nízka, ale jeho dôsledky by zato boli katastrofálne, varuje vedec z Európskej vesmírnej agentúry (ESA).

NASA už tento týždeň v piatok očakáva prelet asteroidu v tesnej blízkosti Zeme. Vesmírna agentúra mu dala názov WR3 2019. Vedci ho preskúmali celkovo 74-krát, aby zistili jeho veľkosť a trajektóriu. Ukázalo sa, že asteroid dosahuje priemer 76 až 170 metrov. Od Zeme bude vzdialený vyše päť miliónov kilometrov a preletí rýchlosťou 27 000 kilometrov za hodinu.

Zdroj: thinkstock ​

NASA dokonca schválila misiu s názvom Hera, prostredníctvom ktorej chce zistiť, čo by sa stalo, keby asteroid zmenil predpokladaný smer pádu. V spolupráci s ESA vyšle dvojicu kozmických lodí do systému dvoch asteroidov s názvom Didymos, aby preskúmali očakávané teleso a získali tak cenné informácie. Patrick Michel z ESA uviedol, že podobné bezpečnostné skúmania sú potrebné. "Pravdepodobnosť nárazu je nízka, ale dôsledky by mohli byť vysoké. Preto je dôležité, aby sme sa o to postarali. Navyše, máme na to nástroje," poznamenal.

Michelov predpoklad potvrdil aj univerzitný profesor Alan Fitzsimmons z Výskumného centra astrofyziky v Liverpoole. "V budúcnosti bude mať pád asteroidu na našu planétu vážne následky. Nemusí sa to síce stať za našich čias, ale aj tak s tým musíme niečo robiť. Musíme presunúť asteroid inam, aby netrafil Zem," doplnil Fizsimmons a podporil misiu Hera.