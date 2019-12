V Tatrách bude nakrúcať najslávnejší indický herec

O kráse našich Tatier zrejme nikto nepochybuje, aj preto už padli do oka nejednému filmárovi. Každému z nás samozrejme ako prvá napadne Medená veža, no v prostredí našich veľhôr nakrúcali aj Anděla na horách či americký seriál Marco Polo. Teraz prostredníctvom plátna spoznajú našu pýchu aj v ďalekej Indii. Do Tatier totiž o pár dní zamieri štáb s bollywoodskou megahviezdou.