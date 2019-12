EIVISSA - Ostrov, na ktorom môžeš vidieť Davida Guettu naživo niekoľkokrát za leto a nie je to nič neobvyklé. Nemusíš sa báť, že by ti ušla iba jediná party. Každý deň môžeš totiž zažiť novú, s ďalšími svetoznámymi DJmi. A to nie je ani zďaleka to jediné, čo ostrov ponúka…