BRATISLAVA - Drsné diéty môžu zaručiť, že do týždňa schudnete aj päť kíl, no na druhej strane, hladovanie môže viesť k spomaleniu metabolizmu, navyše budete nervózni, hladní a bez nálady. Chcete schudnúť, no nechcete pri tom hladovať? Doprajte si 10 zdravých snackov, ktoré vaše zhadzovanie kíl nijako neohrozia.