Denník stratenej vysokoškoláčky #15: Ako som zdrhla zo svadby

BRATISLAVA - Savannah sa poslednú dobu trošku upokojila. Potom, ako vyšlo najavo jej malé chlpaté tajomstvo, prestala tak vyskakovať. A napodiv sa z nej vykľula baba, ktorá má aj iné záľuby ako maľovanie. V jeden večer nás všetky tri pozvala na šálku kávičky. Všetky sme sa nahodili, teda okrem Ľudmilky, a vyrazili do mesta. Keď sme si sadli do malej kaviarne, nastalo trápne ticho. Nemali sme sa o čom rozprávať. Tak sme sa rozhodli, že každá z nás prezradí svoj najnepríjemnejší zážitok. Prečo som s tým musela začať práve ja, to vážne netuším.