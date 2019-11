Zaplavené ulice si vypýtali svoju daň: FOTO Dvoch školákov uniesla voda, zúfala snaha o pomoc

SLEAFORD – Dvaja dvanásťroční školáci Euan Bottomley a Luke Davies sa takmer stali obeťami záplav, ktoré v týchto dňoch trápia Anglicko. Chlapcov totiž vtiahol do potrubia silný prúd vody. Incident sa, našťastie, skončil bez vážnejších následkov. Rodičia však vyzývajú miestne úrady, aby zabezpečili nebezpečné miesto.

Cesta zo školy zaplavenými ulicami Sleafordu v Lincolnshire sa skončila takmer tragicky pre Euana Bottomleyho a Luka Daviesa. Rozvodnená rieka, ktorá sa vyliala do okolitých ulíc a zaplavila kanály a potrubia, urobila totiž z chodníkov a ciest nebezpečné a najmä neprehľadné miesta.

„Nevedel som, po čom šliapem. Voda bola úplne všade,“ hovorí Euan, ktorého doslova vsiaklo potrubie. Prúd silnej vody potom chlapca unášal a nakoniec ho vyľakaného vymrštil na druhom konci.

„Nejako som sa pozviechal. Vôbec som tam nemohol dýchať.“ Spolužiak Luke uvidel jeho školský ruksak na vode a prebrodil sa k nemu. Lenže silný prúd vody ho tiež stiahol do potrubia. Chlapcom sa, našťastie, nič nestalo. Rodičia však potvrdili, že ich deti boli po príchode domov zmätené a šokované.

Zdroj: FB/Metro ​

„Keby bol v tom potrubí uviaznutý nejaký konár, zostali by sme tam. Nemali by sme šancu dostať sa von, bol tam silný prúd,“ hovorí Euan. Rodičia už upozornili miestne úrady a žiadajú, aby bolo potrubie zabezpečené. „Keby tam naše deti zostali zakliesnené, ani by sme nevedeli, kde ich máme hľadať,“ hovoria vystrašení rodičia. „Na zabezpečenie toho miesta stačí kus kovu. Čo ak sa niečo podobné zopakuje a ten, kto tam spadne, nebude mať také šťastie ako mali naši chlapci?“