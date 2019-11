Keď otehotnela, začala štikútať: FOTO Čká už viac ako desať rokov, pre lekárov je prípad záhadou

Štikútka, ktorej sa väčšina z nás zbaví po niekoľkých minútach, sprevádza Lisu Gravesovú už viac ako desať rokov. „Všetko sa začalo počas môjho prvého tehotenstva,“ hovorí matka dvoch detí vo veku sedem a jedenásť rokov. „Vtedy som prekonala mŕtvicu a lekári si teraz myslia, že toto je jej následok.“

Mladá žena priznala, že počas tohto dlhého obdobia si už na všetko postupne zvykla. Kedysi sa vraj kvôli nepríjemnému čkaniu vyhýbala spoločnosti, ale už to veľmi nerieši. Má salón na manikúru a snaží sa fungovať v bežnom režime.

Lisa Gravesová Zdroj: FB/Lisa Graves

„Zamestnankyne a zákazníci si už zvykli. Vedia, čo mám za problém, a tolerujú to. Niekedy ma síce čkanie natriasa a ja urobím krivý ťah štetcom, ale vždy to dám do poriadku,“ hovorí Lisa. „Uvedomujem si tiež, že je to nepríjemné, ak ideme s manželom a deťmi do reštaurácie. Moje čkanie často pripomína štekot psa, lenže je to nepredvídateľné a nedokážem to ovplyvniť. Nechcem si kvôli tomu odmietať všetky tie pekné veci v živote.“

Nepríjemnú štikútku sa snažila zažehnať viacerými babskými receptmi od zadržiavania dychu, cez popíjanie vody až po cmúľanie citrónu. Na jej bránicu, ktorá sa jej neustále nedobrovoľne sťahuje, však nezabralo vôbec nič. Neurológovia jej v minulosti odporučili medikáciu, ale ona ju odmietla. „Neexistuje žiadna záruka, že mi to pomôže, a možno to bude ešte horšie. Tí, čo ma poznajú, si už zvykli. Čkanie sa stalo súčasťou mojej osoby. Neteší ma pomyslenie, že by to takto mohlo zostať navždy, ale možno sa všetko jedného dňa zmení. Beriem to tak, že mnohí ľudia dopadnú po mŕtvici oveľa horšie,“ hovorí Lisa.