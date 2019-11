BRATISLAVA - Televízie so svojím programom nezaháľajú ani predposledný novembrový týždeň. My sme z ich programu vybrali a namixovali pre vás to najlepšie, čo ponúkajú. Konečný výber však zostáva len a len na vás. Bude to klasika so skupinou Elán, alebo nestarnúca komédia so skvelou herečkou?