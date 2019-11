BRATISLAVA - Na to, aký bol november 1989 dôležitým míľnikom v našej histórii, nemáme veľa filmových počinov, ktoré by sa mu venovali. Od Nežnej revolúcie prešlo už 30 rokov, no ju filmári vo svojej tvorbe príliš nepoužili. Tu máme aspoň tých pár, v ktorých sa tvorcovia odvážili použiť tému revolučných dní vo filmovom priemysle.