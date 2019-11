Neurologička odhalila tri TRIKY na chudnutie: Dodrže ich a kilá pôjdu hneď dole!

SAN FRANCISCO - Americká neurologička Susan Peirce Thompsonová vysvetlila, čo sa deje s mozgom pri zvýšenej konzumácii sacharidov a trvanlivých potravín. Počas svojej kariéry skúmala záhadu, ktorú nazvala tajomstvo obezity a tvrdí, že jej spúšťačom je zloženie moderných potravín. Všetky svoje zistenia zhrnula vo svojej knihe Bright Line Eating: The Science of Living Happy, Thin, and Free.

Podľa Thompsonovej je príčinou zlyhania ka vyznamenaním. "Ukončila som doktorandské štúdium v oblasti mozgu a kognitívnych vied, ale nedokázala som ovládať svoje chúťky na sladkosti. Zlyhávala som pri každom pohľade na balík cukríkov či zmrzlinu," hovorí.

Rozhodla sa preto skúmať dôvody, ktoré nútia ľudí zlyhávať v diétach a pokusoch o chudnutie. Podľa štúdie uverejnenej v American Journal of Public Health totiž snaha o získanie ideálneho indexu BMI stroskotá až v 99 percentách prípadov a iba menej ako jedno percento ľudí s nadváhou je schopných dosiahnuť normálnu úroveň hmotnosti do jedného roka. Susan zistila, že je to všetko o našich mozgoch. Dôvod, prečo nemôžeme schudnúť, je ten, že naše telá sa nevyvinuli tak, aby boli schopné spracovať moderné jedlo. Tvrdí, že potraviny, ktoré ľudia konzumujú zhruba od konca druhej svetovej vojny, ovplyvňujú a najmä blokujú proces chudnutia. Ak zvýšime konzumáciu cukru a múky, stúpa nám hladina inzulínu. Jeho nárast zároveň blokuje hormón nazývaný leptín, ktorý funguje v mozgu ako kontrolka a určuje, kedy máme prestať jesť. Ak teda zvýšime svoju odolnosť voči tomuto hormónu, mozog to vyhodnotí tak, že hladujeme a neustále nám vysiela informáciu o tom, že sme hladní. Následná konzumácia sladkých a trvanlivých potravín znamená, že ho nakoniec zaplavíme neprimeranou dávkou dopamínu, ktorý sa uvoľňuje pri príjemných procesoch, akými sú napríklad jedenie alebo milovanie. Takto sa potom točíme v neustálom kruhu zajedania a hladovania.

Zdroj: Getty Images ​

Problém dodržať diétu majú aj ľudia, ktorí sú veľmi zaneprázdnení a k prvému jedlu sa dostanú až večer. Vyčerpaní a vyhladovaní nie sú potom ani schopní reálne vyhodnotiť, aký je kalorický obsah potravín, ktorými tlmia hlad. Najčastejšie však ide o polotovary. Neurologička tvrdí, že v týchto prípadoch je mozog jednoducho zmätený a jednoducho si pýta len to, čo potrebuje. Preto je podľa nej dôležité, aby ste si jeho vnútorné nastavenie upravili tak, aby prestal od vás vypytovať sladkosti a požiadal vás o jedlo až po tom, ako je to naozaj potrebné. Na všetko vraj stačia jednoduché štyri kroky.

1. Zabudnite na cukor

Tým sa myslí každá jeho forma, čiže aj trstinový, repný, hnedý cukor, med, agáve, javorový sirup, zlatý sirup, sacharín, aspartám, sorbitol, stévia, sacharóza i dextróza. Výnimkou je fruktóza, ktorá sa prirodzene nachádza v ovocí. To síce musíte tiež obmedziť, ale nie úplne vylúčiť.

Zdroj: thinkstockphotos.com

2. Múka je váš nepriateľ

Múka je podľa odborníčky prefíkaná zvodkyňa, pretože zvyšuje hladinu inzulínu a blokuje leptín. To je aj dôvod, prečo ľudia označujú pizzu za najviac návykové jedlo.

3. Jedzte trikrát denne

Keď sa pravidelné jedlo stane súčasťou vášho života, už ani nebudete potrebovať pevnú vôľu na to, aby ste odolávali maškrtám. Režim si treba nastaviť tak, aby ste raňajky konzumovali naozaj ráno, obed v čase obeda a večeru večer. Dôležité je aj to, aby miestom vašej konzumácie nebolo auto či kino. Takisto nesmiete medzi jedlami vôbec jesť. Na raňajky sa odporúča zjesť jedna porcia bielkovín (dve vajíčka alebo 220g jogurtu), 28 g celozrnných potravín a 170g ovocia. Na obed si doprajte jednu porciu bielkovín (57g syra, 113 g humusu, kuraciny, rybaciny alebo tofu), 170g zeleniny, jednu lyžicu oleja a potom jednu porciu ovocia. Večera sa rovná ďalšej časti bielkovín, napríklad vo forme 113 g hovädziny alebo 170 g strukovín, ktoré by ste mali doplniť o 170 g zeleniny a lyžicu oleja. Tú môže nahradiť aj 56 g avokáda alebo olív. Zvážte konzumáciu vína, pretože je to opäť sacharid a príležitostný pohár vína by mal byť naozaj iba príležitostný.

Zdroj: thinkstockphotos.com

4. Vážte svoje porcie

Thompsonová odporúča pri príprave jedál používať digitálnu váhu. Je totiž oveľa presnejšia. Ak si budete vážiť jedlo na bežnej váhe, malé odchýlky sa vám môžu vypomstiť v podobe nechcených kalórií, ktoré sa neskôr odrazia na vašej postave.