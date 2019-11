BRATISLAVA - Ako dieťa som radšej behal po vonku, ako „čučal“ doma. Zostalo mi to, aj keď som chodil do školy. Radšej poza ňu, ako sa bifľovať veci, ktorým som nerozumel. Rodičia sa so mnou natrápili. Dali ma nakoniec vyučiť sa remeslu. A dobre spravili. Aj keď začiatky neboli ružové, postupne som si našiel svojich zákazníkov a rodičia boli na mňa hrdí.