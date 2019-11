VIDEO Mysleli si o nich, že sú blázni: Otec so synom ale objavili na svojom pozemku poklad!

Keď Tim pred šiestimi rokmi kupoval štrnásťhektárový pozemok v okrese Franklin County, u ľudí z ich okolia to vyvolalo rôzne reakcie. "Väčšina z nich si myslela, že sme blázni. Málokto totiž vie, že celá táto oblasť bola súčasťou zlatej bane Portis Gold Mine a my tu odvtedy hľadáme poklady," vysvetľuje.

Október bol v Severnej Karolíne veľmi suchý, v dôsledku čoho zem vyschla a odhalila časti vraku lode nachádzajúcej sa pod nánosom hliny. Keď si to Fischerovci všimli, boli nadšení. Z historických prameňov zistili, že ide o plavidlo Robinson Gold Dredge, ktoré bolo postavené v New Yorku na začiatku 20. storočia a v kusoch odoslané do Severnej Karolíny, kde bolo využívané na dolovanie zlata.

"O lodi vieme, že bola 28 metrov dlhá, 9,7 metra široká a jej trup bol hlboký dva metre," hovorí Tim. Momentálne spolupracuje so spolkom Army Corps of Engineers na tom, ako vykopať plavidlo a zachovať ho čo najviac neporušené, aby zároveň počas výkopových prác príliš netrpela ani okolitá príroda.