Zdroj: Zoznam s.r.o.

BRATISLAVA Nedávno sa objavila správa o tom, že moja obľúbená hudobná skupina plánuje globálne comeback turné. Pretože sa už raz rozišli a nie je jasné, či tentoraz budú pokračovať, začal som hľadať blízke miesta, kam by som sa dostal na ich koncert. Bez ohľadu na to, čo by to znamenalo.