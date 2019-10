Syntopia by Orion

Známi influenceri musia tvrdo bojovať o každý like od svojich priaznivcov. Práve kvôli tomu vyhľadávajú špeciálne štýlové miesta, ktoré by vynikli na ich fotografiách. Spomedzi hotelov medzi nimi vedie grécky The Syntopia by Orion, ktorý je známy okázalým štýlom zariadenia a kreatívnym dizajnom.