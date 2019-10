Zdroj: Zoznam s.r.o.

BRATISLAVA - Hovorí sa, že viac rizika – vyššia návratnosť. Je to zjednodušené a navyše to vypovedá o tom, že celkom nerozumiete vzťahu riziko-návratnosť. Ak by vyššie riziko vždy znamenalo aj vyšší výnos, potom by to v skutočnosti nebolo žiadne riziko!